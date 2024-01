TriplePoint Venture Growth BDC Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Triplepoint Venture Growth Bdc liegt derzeit bei 4,87, was 91 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Kapitalmärkte) von 56 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das aktuelle Kursniveau beträgt die Dividendenrendite 15,5 Prozent, was 9,88 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Kapitalmärkte, 5,63) liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik von Triplepoint Venture Growth Bdc daher als "Gut". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von 9,78 Prozent, was 1,26 Prozent unter dem Durchschnitt (11,03 Prozent) im Sektor "Finanzen" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kapitalmärkte" beträgt 20,11 Prozent, wobei Triplepoint Venture Growth Bdc aktuell 10,33 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Triplepoint Venture Growth Bdc mit 11,43 USD derzeit +9,27 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +3,81 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingeschätzt.