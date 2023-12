TriplePoint Venture Growth BDC Aktie: Es wird konkret!

Die Analystenbewertung für Triplepoint Venture Growth Bdc fällt insgesamt positiv aus. Von insgesamt 1 Kaufempfehlung, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen ergibt sich ein "Gut". Im Durchschnitt sehen die Analysten ein Kursziel von 13,5 USD, was einem potenziellen Anstieg um 29,19 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie das Rating "Gut" basierend auf der Analystenbewertung.

In fundamentaler Hinsicht weist Triplepoint Venture Growth Bdc ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 52,69 als unterbewertet betrachtet wird. Somit erhält das Unternehmen auch in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.

Im Branchenvergleich zeigt sich jedoch eine negative Performance von -5,91 Prozent in den letzten 12 Monaten. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche "Kapitalmärkte" im Durchschnitt um 10,09 Prozent, was einer Underperformance von -16,01 Prozent entspricht. Auch im Sektorvergleich liegt die Rendite von Triplepoint Venture Growth Bdc mit 11,24 Prozent unter dem Durchschnittswert von 5,33 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Hinsichtlich der Dividende schneidet das Unternehmen jedoch positiv ab, da die Dividendenrendite von 15,5 % den Branchendurchschnitt von 5,81 % deutlich übertrifft. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung von "Gut" in Bezug auf die Dividende.