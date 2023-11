Trip.com kündigt völlig neue Black-Friday-Angebote in Deutschland an

Berlin (ots/PRNewswire) -Trip.com, ein führender Anbieter von One-Stop-Reisedienstleinstungen, plant für den Black Friday etwas ganz Besonderes für Reisende aus Deutschland. Vom 24. bis 26. November bietet Trip.com eine Vielzahl exklusiver Angebote für Reiselustige mit unglaublichen Rabatten auf Flüge und Hotels an.Tolle neue Abenteuer für weniger GeldNicht verpassen! Ab dem 24. November können Kunden von Trip.com auf ganz neue Art und Weise im Rahmen des Black Friday sparen. Beim Sale werden täglich zu bestimmten Zeiten exklusive Sonderangebote für deutsche Reisende veröffentlicht. Mit den Angeboten können sich Kunden richtige Schnäppchen ergattern – allerdings nur für kurze Zeit!Auf deutsche Reisende zugeschnittene AngeboteDie Reiseanforderungen unserer Kunden sind sehr unterschiedlich. Deshalb hält Trip.com Angebote für die verschiedensten Geschmäcker und Bedürfnisse bereit. Ob eine kurze Städtereise oder ein luxuriöser Resortaufenthalt – mit diesen Black-Friday-Angeboten werden alle Reisewünsche erfüllt.Black Friday Highlights- Flugangebote: zweimal täglich am 24., 25. und 26. November, mit Rabatten von bis zu 100 €.- Hotelangebote: verfügbar an allen drei Tagen, mit Rabatten von bis zu 100 €.Der Zeitplan für die GutscheincodesGutscheincodes sind zu den folgenden Zeiten erhältlich:24. November:- 17 Uhr: 50 € Rabatt auf alle Flugbuchungen ab 200 €- 18 Uhr: 50 € Rabatt auf alle Hotelbuchungen ab 150 €- 20 Uhr: 20 € Rabatt auf alle Flüge nach Spanien ab 30 €25. November:- 12 Uhr: 100 € Rabatt auf alle Flugbuchungen ab 500 €- 18 Uhr: 100 € Rabatt auf alle Hotelbuchungen ab 250 €- 20 Uhr: 30 € Rabatt auf Flüge in die Türkei ab 40 €26. November:- 12 Uhr: 15 € Rabatt auf alle Flugbuchungen ab 100 €- 18 Uhr: 20 € Rabatt auf alle Hotelbuchungen ab 100 €- 20 Uhr: 100 € Rabatt auf Flüge nach Thailand ab 150 €Erfahre mehr und buche dein nächstes AbenteuerWeitere Informationen und Zugang zu diesen einmaligen Angeboten sind auf der Angebotsseite (https://de.trip.com/sale/w/5823/blackfriday2023.html?locale=de-DE&promo_referer=17_5823_1) zum Black Friday auf Trip.com zu finden. Mit Trip.com können Kunden ihre Traumreise verwirklichen!Über Trip.comTrip.com bietet internationale Reisedienstleistungen aus einer Hand in 24 Sprachen in 39 Ländern und Regionen und in 31 lokalen Währungen und Websites an. Dank des weitreichenden Netzwerks von Trip.com können Reisende aus über 1,2 Millionen Hotels und Flügen von mehr als 480 Fluggesellschaften auf 2.600 Flughäfen in 200 Ländern und Regionen weltweit auswählen. Der erstklassige mehrsprachige Kundenservice von Trip.com sowie die zusätzlichen Niederlassungen in Edinburgh, Tokio und Seoul tragen dazu bei, Millionen von Kunden weltweit das beste Reiseerlebnis zu bieten. Buche deine nächste Reise auf Trip.com (https://www.trip.com/).Folge uns auf Twitter (https://twitter.com/tripcomgroup), Facebook (https://www.facebook.com/tripcomgroup), LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/tripcomgroup/mycompany/) und YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCPkV8bKHbhgKhzcrgoNI7ig).Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1802535/trip_com_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/tripcom-kundigt-vollig-neue-black-friday-angebote-in-deutschland-an-301994925.htmlPressekontakt:Für Medienanfragen bitte an Francesca Mazza unter francesca.mazza@trip.com wenden.Original-Content von: Trip.com, übermittelt durch news aktuell