Trip.com Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die technische Analyse der Trip-Aktie ergibt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 262,8 HKD lag, was einem Unterschied von -6,22 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 280,22 HKD entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Darüber hinaus liegt der letzte Schlusskurs von 266,15 HKD nahe dem 50-Tages-Durchschnitt von 266,15 HKD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Trip-Aktie daher in der einfachen Charttechnik als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Trip ist insgesamt positiv. Trotzdem dominierten in den vergangenen Tagen vorwiegend negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Diskussionen über Trip im Internet zeigen eine mittlere Aktivität, wobei die Rate der Stimmungsänderung negativ war. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbilds als "Schlecht".

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Trip-Aktie als Neutral-Titel eingestuft, mit einem RSI7-Wert von 38,3 und einem RSI25-Wert von 52,94. Somit ergibt sich ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.