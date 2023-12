Trip.comADR Aktie: Grund zur Sorge?

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Trip ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Trip-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 38,3, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 52,94, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Eine technische Analyse der letzten 200 Handelstage ergibt einen Durchschnitt von 280,22 HKD für den Schlusskurs der Trip-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 262,8 HKD (-6,22 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (266,15 HKD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,26 Prozent), was zu einer "Neutral"-Rating führt. Somit erhält Trip insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Bei Trip haben wir langfristig eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionsintensität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine negative Änderung, was zu einem Gesamtergebnis von "Schlecht" im langfristigen Stimmungsbild führt.

Die Anleger-Stimmung bei Trip in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen jedoch insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Somit ergibt sich unserer Einschätzung nach insgesamt ein "Neutral" zum Punkt Anleger-Stimmung.