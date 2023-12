TripSitter Clinic Aktie: Das wird teuer!

Das Internet hat eine große Auswirkung auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien. Die Diskussionsintensität und die Änderung der Stimmung in den sozialen Medien spielen eine wichtige Rolle bei der Bewertung von Aktien. In Bezug auf Tripsitter Clinic wurde eine mittlere Diskussionsaktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum unverändert, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Tripsitter Clinic von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien eher neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene ermöglicht daher ebenfalls eine neutrale Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Tripsitter Clinic zeigt eine schlechte Bewertung, sowohl für den Zeitraum von 7 Tagen als auch für 25 Tage. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Schlecht".

Die technische Analyse der Tripsitter Clinic-Aktie zeigt ebenfalls eine schlechte Bewertung. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag deutlich unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der letzte Schlusskurs in Bezug auf den 50-Tage-Durchschnitt zeigt eine Abweichung von 50 Prozent, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt.

Insgesamt erhält Tripsitter Clinic also eine schlechte Bewertung sowohl in Bezug auf den RSI als auch aus charttechnischer Sicht.