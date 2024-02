TripAdvisor Aktie: Das ist einfach klasse!

Weitere Suchergebnisse zu "Eleco":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Tripadvisor-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 21 erreicht, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Dieser Wert wird auch im Vergleich zum RSI auf 25-Tage-Basis bestätigt, der bei 24,61 liegt und somit ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hinweist. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Rating für Tripadvisor gemäß der RSI-Bewertung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verbessert hat, was zu einer positiven Bewertung führt. Zudem wurde das Unternehmen in den Diskussionen mehr als üblich erwähnt, was auf eine zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger hinweist und ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Tripadvisor-Aktie eine insgesamt positive Bewertung.

Analysten schätzen die Aktie von Tripadvisor langfristig als "Neutral" ein, basierend auf 18 Bewertungen, von denen 2 als "Gut", 2 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft werden. Obwohl keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, liegt das durchschnittliche Kursziel bei 20,5 USD, was einem erwarteten Rückgang von 23,36 Prozent entspricht. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf den Analystenschätzungen.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv, wobei positive Themen an 11 Tagen dominierend waren und negative Themen nur an drei Tagen überwogen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments für die Tripadvisor-Aktie.