TripAdvisor Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Die Tripadvisor-Aktie wird aus charttechnischer Sicht positiv bewertet, basierend auf dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 17,05 USD für den Schlusskurs und einem aktuellen Schlusskurs von 21,53 USD, was einer Differenz von +26,28 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 17,94 USD liegt mit einem aktuellen Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was eine Abweichung von +20,01 Prozent darstellt. Aufgrund dieser Werte erhält die Tripadvisor-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf Tripadvisor größtenteils positiv. An acht Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an zwei Tagen negative Themen dominierend waren. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden vermehrt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Tripadvisor liegt bei 51,97, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 34,51, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Zusammenfassend erhält Tripadvisor aufgrund der positiven charttechnischen Bewertung und des Anleger-Sentiments eine insgesamt positive Einschätzung, während der RSI und das Sentiment und Buzz zu einer neutralen bis negativen Bewertung führen.