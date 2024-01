TripAdvisor Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und liefert wichtige Informationen zur technischen Analyse. Tripadvisor wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 64,82 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Tripadvisor-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt einen Wert von 39,54, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Insgesamt erhält Tripadvisor daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Die Analyse von Analysten ergibt für Tripadvisor im Schnitt ein "Neutral"-Rating, basierend auf 2 positiven, 2 neutralen und 1 negativen Einschätzungen innerhalb der letzten zwölf Monate. Kurzfristig liegen 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen vor, was zu einer aktuellen "Neutral"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 20,5 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 0,99 Prozent steigen könnte. Daher erhält die Tripadvisor-Aktie eine "Neutral"-Empfehlung von Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass die Tripadvisor-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren eine "Gut"-Bewertung erhält. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen über dem letzten Schlusskurs, was auf einen positiven Trend hindeutet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, jedoch gab es auch Tage, an denen negative Themen dominierten. Zuletzt konzentrierten sich die Anleger jedoch verstärkt auf negative Themen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Insgesamt zeigt sich Tripadvisor in verschiedenen Analysen und Bewertungen als neutral bis positiv bewertet, was Anlegern wichtige Einblicke in die aktuelle Situation der Aktie bietet.