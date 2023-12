TripAdvisor Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Weitere Suchergebnisse zu "TripAdvisor":

Die Diskussionen über Tripadvisor in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer positiven Anlegerstimmung führt. Die Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutieren, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Tripadvisor-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 17 USD lag. Der letzte Schlusskurs (21,32 USD) weicht somit um +25,41 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt einen positiven Trend, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 2 mal die Einschätzung "Gut", 1 mal die Einschätzung "Neutral" und 1 mal das Rating "Schlecht" für Tripadvisor vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Die Analysten erwarten eine Entwicklung von -3,06 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 20,67 USD, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".