TripAdvisor Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Für die Aktie Tripadvisor stehen per 17.08.2022, 16:36 Uhr 27.23 USD an der Heimatbörse NASDAQ GS zu Buche. Tripadvisor zählt zum Segment "Telekommunikationsdienste".

Unsere Analysten haben Tripadvisor nach 5 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Sentiment und Buzz: Tripadvisor lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Sell"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach eine positive Veränderung auf, was eine Einschätzung als "Buy"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Tripadvisor in diesem Punkt die Einstufung: "Buy".

2. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Tripadvisor derzeit ein "Buy". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 25,13 USD, womit der Kurs der Aktie (28 USD) um +11,42 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Buy". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 20,41 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +37,19 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Buy"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Buy".

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Tripadvisor als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 4 Buy, 3 Hold, 2 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Tripadvisor vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 40 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 42,86 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 28 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

