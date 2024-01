TripAdvisor Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Weitere Suchergebnisse zu "TripAdvisor":

Die Diskussionen über Tripadvisor in den sozialen Medien zeigen, dass die Anleger positiv gestimmt sind. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, und es werden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Redaktion bewertet das Unternehmen daher als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der Tripadvisor liegt bei 17,09 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 20,98 USD erreicht hat. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von +22,76 Prozent, was zu einer Bewertung "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 18,4 USD, was einer Distanz von +14,02 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Gut" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 60,43 Punkte, was bedeutet, dass Tripadvisor momentan als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 32,34 im "Neutral"-Bereich, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für diesen Punkt der Analyse führt.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 2 mal die Einschätzung "Gut", 1 mal "Neutral" und 1 mal "Schlecht" für Tripadvisor vergeben. Langfristig erhält der Titel daher das Rating "Neutral" von institutioneller Seite. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Tripadvisor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 20,98 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von -1,49 Prozent und ein mittleres Kursziel von 20,67 USD. Diese Entwicklung wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung durch institutionelle Analysten auf der Stufe "Neutral".