TripAdvisor Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Die Analyse der Tripadvisor-Aktie zeigt, dass in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt fünf Bewertungen von Analysten aus Research-Abteilungen vorlagen. Davon wurden zwei als gut, zwei als neutral und eine als schlecht eingestuft. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "neutral". Im letzten Monat gab es keine neuen Analysen zu Tripadvisor, und das durchschnittliche Kursziel liegt bei 20,5 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -27,2 Prozent entspricht. Dies führt zu der Einstufung als "schlecht". Die Gesamteinschätzung der Analysten für die Tripadvisor-Aktie lautet daher "neutral".

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Tripadvisor ist insgesamt negativ, wie aus Diskussionsforen und sozialen Medien hervorgeht. Obwohl in den letzten Tagen positive Themen im Mittelpunkt standen, wird die Gesamteinschätzung als "neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige gleitende Durchschnitt der Tripadvisor-Aktie bei 18,98 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 28,16 USD deutlich darüber liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt von 24,65 USD liegt unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls eine positive Bewertung nach sich zieht. Insgesamt wird die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "gut"-Rating versehen.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Tripadvisor in den letzten Wochen kaum verändert hat. Jedoch wurde eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Insgesamt erhält die Aktie daher auch in diesem Bereich eine "gut"-Bewertung.