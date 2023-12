Trio-Tech Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Lenovo Group":

Die technische Analyse der Trio-tech-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 5,48 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 4,85 USD liegt deutlich darunter, was einem Unterschied von -11,5 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 5,99 USD wird vom letzten Schlusskurs unterschritten, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Ein Branchenvergleich ergibt, dass Trio-tech in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,67 Prozent verzeichnete. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 3,86 Prozent, was einer Underperformance von -2,2 Prozent entspricht. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag Trio-tech 3,2 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, wobei die Diskussion an fünf Tagen von positiven Themen geprägt war und an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen wurde jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf Trio-tech gesprochen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Trio-tech-Aktie auf kurzfristiger Basis als überkauft eingestuft wird, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt jedoch eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält Trio-tech somit eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.