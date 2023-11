Trio-Tech Aktie: Was passiert jetzt?

Anleger: Die Bewertung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben Trio-tech auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde größtenteils positiv waren. Allerdings haben die Nutzer in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Trio-tech angesprochen. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Bewertung "Neutral". Somit ergibt sich der Befund, dass Trio-tech in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.

Fundamental: Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Trio-tech als unterbewertet. Das KGV liegt mit 27,33 insgesamt 59 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung", der 67,34 beträgt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

Relative Stärke Index: Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Wertpapiere könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Wertpapieren eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Trio-tech heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 80,88 Punkten, was darauf hindeutet, dass Trio-tech überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 67,05, was bedeutet, dass Trio-tech hier weder überkauft noch -verkauft ist. Somit wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Trio-tech-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Trio-tech beträgt 0 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie. Daher erhält Trio-tech in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.