Trio-Tech Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Die Aktie von Trio-tech wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Das KGV von 26,26 liegt insgesamt 63 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung", der 71,75 beträgt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung im Rahmen der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Trio-tech derzeit einen niedrigeren Wert von 0 Prozent auf, verglichen mit dem Branchendurchschnitt von 2,15 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Trio-tech in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt ist. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Hinsicht. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität für Trio-tech in den letzten vier Wochen, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt Trio-tech mit einer Rendite von -1,53 Prozent mehr als 577 Prozent darunter. Die "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche hat in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 3899,62 Prozent verzeichnet, während Trio-tech mit 3901,15 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating der Aktie in dieser Kategorie.