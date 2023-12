Trio-Tech Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Der Aktienkurs von Trio-tech zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Technologiesektors eine Rendite von 1,67 Prozent, was mehr als 5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 24,87 Prozent, wobei Trio-tech mit 23,21 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen über Trio-tech in den sozialen Medien zeigen derzeit keine klare Richtung in der Kommunikation. In den vergangenen Tagen wurden jedoch hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein, da keine klare Richtung in der Anlegerkommunikation ersichtlich ist.

Die Dividendenrendite von Trio-tech beträgt aktuell 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,16 % in der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche. Aufgrund dieser Differenz von lediglich 2,16 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Trio-tech-Aktie der letzten 7 Tage liegt aktuell bei 18, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist dagegen weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Trio-tech somit ein "Gut"-Rating.