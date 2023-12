Trio Industrial Electronics Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Trio Industrial Electronics schüttet eine Dividendenrendite von 8 % aus, was 2,53 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 5,47 %. Daher wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Trio Industrial Electronics. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge festgestellt wurde.

Aus technischer Sicht weicht der letzte Schlusskurs von 0,235 HKD um -6 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (0,25 HKD) ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs von 0,235 HKD nur um -2,08 Prozent unter dem Durchschnitt von 0,24 HKD und führt daher zu einer "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat Trio Industrial Electronics in den letzten 12 Monaten eine Performance von 50,8 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" im Durchschnitt um -14,08 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +64,88 Prozent für Trio Industrial Electronics. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr im Durchschnitt bei -10,14 Prozent, wobei Trio Industrial Electronics um 60,94 Prozent über diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen erhält die Aktie ein "Gut"-Rating.