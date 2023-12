Trinseo Aktie: Das ist beeindruckend!

Die Diskussionen rund um Trinseo auf Plattformen der sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. Die Kommentare und Meinungen der letzten Wochen deuten insgesamt auf positive Meinungen hin, während auch neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein und ist der Meinung, dass die Aktie von Trinseo bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt, um den sogenannten Relative Strength Index (RSI) zu erhalten. Der kurzfristigere RSI der letzten 7 Tage liegt momentan bei 21,48 Punkten, was bedeutet, dass die Trinseo-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch weder überkauft noch -verkauft an und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Somit erhält Trinseo insgesamt eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Bei der Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Trinseo-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt sich, dass der aktuelle Schlusskurs deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt des letzten 200 Handelstagen liegt, wodurch die Aktie als "Schlecht" bewertet wird. Auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs jedoch über dem gleitenden Durchschnitt und erhält somit ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird die Trinseo-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Kommunikation im Netz bezüglich der Trinseo-Aktie zeigt eine übliche Aktivität, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich jedoch negativ verändert, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht"-Wert führt.