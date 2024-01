Trinseo Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Die Trinseo-Aktie wird derzeit aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet. Der aktuelle Kurs von 8,37 USD liegt 32,06 Prozent unter dem GD200 (12,32 USD), was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Hingegen zeigt der GD50, der einen Kurs von 6,65 USD aufweist, ein "+Gut"-Signal mit einem Abstand von +25,86 Prozent. Die Kombination aus diesen Werten ergibt eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Trinseo überwiegend negativ diskutiert, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Trinseo-Aktie zeigt auf 7-Tage-Basis einen Wert von 49, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 37,26 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Analyse eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit und eine negative Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt die technische Analyse und das Anleger-Sentiment ein eher negatives Bild für die Trinseo-Aktie.