Trinity Industries Aktie: Der weitere Knall!

Der Aktienkurs von Trinity Industries zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Industrie-Sektors eine Rendite von -3,56 Prozent, was mehr als 211 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Maschinen"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten 346,22 Prozent, wobei Trinity Industries mit 349,78 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Trinity Industries liegt bei 29,37, was auf eine "Gut"-Einstufung hindeutet. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 52 und zeigt eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Trinity Industries mit 4,22 Prozent momentan unter dem Branchendurchschnitt von 17,65 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Trinity Industries beträgt 37,19 und liegt damit 11 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 33. Die Aktie ist somit aus heutiger Sicht überbewertet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.