Trinity Industries Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Die langfristige Meinung von Analysten zur Trinity Industries-Aktie ist überwiegend positiv. Von insgesamt zwei Bewertungen, fällt eine positiv und eine neutral aus, während keine negative Bewertung vorliegt. Das Kursziel der Analysten für die Aktie wird auf 28 USD festgesetzt, was eine potenzielle Performance von 5,5 Prozent darstellt, da der derzeitige Kurs bei 26,54 USD liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Trinity Industries-Aktie liegt bei 38,8, was als neutrale Situation eingestuft wird, da weder überkauft noch -verkauft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 42 und wird ebenfalls als neutral bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Trinity Industries derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Mit einer Dividendenrendite von 4,22 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 17,05 % erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite der Trinity Industries-Aktie bei 2,95 Prozent, was mehr als 241 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Ebenso liegt die Rendite der "Maschinen"-Branche in den letzten 12 Monaten bei 407,24 Prozent, während die Trinity Industries-Aktie nur bei 404,29 Prozent liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.