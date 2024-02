Trinity Industries Aktie: Schlechte Nachrichten!

Die Dividendenrendite von Trinity Industries beträgt derzeit 4,22 Prozent, was 1,09 Prozent über dem Durchschnitt liegt und daher von unseren Analysten positiv bewertet wird. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 279, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche als überbewertet gilt und daher von der Redaktion als "Schlecht" eingestuft wird.

Im Vergleich zum Durchschnitt der Industrie liegt die Rendite der Aktie von Trinity Industries um 241,61 Prozent niedriger, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Aus technischer Sicht wird die Aktie jedoch positiv bewertet, da der Schlusskurs am letzten Handelstag sowohl über dem 200-Tages-Durchschnitt als auch nahe dem 50-Tages-Durchschnitt liegt.

Insgesamt erhält Trinity Industries daher eine "Gut"-Bewertung basierend auf der Dividendenrendite und der technischen Analyse, während das KGV und die Branchenvergleiche zu einer "Schlecht"-Bewertung führen.