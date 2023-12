Trinity Industries Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Die Stimmung unter den Anlegern für Trinity Industries ist insgesamt positiv, was sich in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt guten Einschätzung führt. Dies ergibt sich aus der Auswertung von Anlegeräußerungen und -meinungen.

Aus Analystensicht erhielt die Aktie von Trinity Industries in den letzten zwölf Monaten 1 positive, 1 neutrale und keine negativen Bewertungen. Somit entspricht die durchschnittliche Einschätzung einem "Gut"-Rating. Für den letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel liegt bei 28 USD, was einer neutralen Empfehlung entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Trinity Industries derzeit positiv ist. Sowohl der GD200 als auch der GD50 weisen auf eine positive Entwicklung hin, was zu einer insgesamt guten Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Trinity Industries in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -15,82 Prozent gegenüber ähnlichen Aktien in der "Maschinen"-Branche gezeigt. Auch im Vergleich zum Durchschnittswert des "Industrie"-Sektors lag die Rendite deutlich darunter. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.