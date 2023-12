Trinity Industries Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

In den sozialen Medien gibt es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz in Bezug auf die Aktie von Trinity Industries in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf dieser Stufe führt.

Die Analysten bewerten die Aktie von Trinity Industries auf langfristiger Basis als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten wurden 1 als "Gut", 1 als "Neutral" und keiner als "Schlecht" bewertet. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu Trinity Industries. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 28 USD, was einer Erwartung von 5,86 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Trinity Industries bei 26,45 USD und ist damit um +8,71 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. In Bezug auf die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt +10,3 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die technische Analyse führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Trinity Industries derzeit bei 299, was bedeutet, dass die Börse 299,03 Euro für jeden Euro Gewinn von Trinity Industries zahlt. Dies ist 857 Prozent mehr als der durchschnittliche Wert in der Branche von 31. Aufgrund dieser Überbewertung wird die Aktie daher auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft.