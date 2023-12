Trinity Capital Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Weitere Suchergebnisse zu "Trinity Cap":

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Trinity Capital, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht signifikant verändert. Daher erhält das Unternehmen auf dieser Stufe ebenfalls ein neutrales Rating.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten Trinity Capital mit einer guten Einschätzung bewertet, während es keine neutralen oder schlechten Bewertungen gab. Im Schnitt wird die Aktie also positiv bewertet. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Trinity Capital, aber das durchschnittliche Kursziel liegt bei 14 USD. Basierend auf dem letzten Schlusskurs von 15,28 USD könnte die Aktie also um -8,38 Prozent fallen, was einer schlechten Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Trinity Capital-Aktie somit eine neutrale Empfehlung von Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Aktie derzeit um +11,21 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer guten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Schlusskurs der letzten 50 Handelstage liegt mit +5,38 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren guten Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also eine gute Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, und in den letzten zwei Wochen wurde über Trinity Capital besonders positiv diskutiert. An zehn Tagen überwogen positive Themen, an einem Tag gab es mehr negative Kommunikation, und in den letzten ein, zwei Tagen dominierten erneut hauptsächlich positive Themen. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine gute Einschätzung auf der Basis des Anleger-Sentiments, was zu einer insgesamt positiven Bewertung für Trinity Capital führt.