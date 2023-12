Trinity Capital Aktie: Jubelschreie!

Weitere Suchergebnisse zu "Trinity Cap":

Das Anleger-Sentiment für Trinity Capital ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An 11 Tagen war das Stimmungsbarometer grün und es gab keine negativen Diskussionen. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten überwiegend positive Themen. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen über einen längeren Zeitraum einen positiven Trend. Die erhöhte Aktivität im Netz deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und zeigt eine positive Stimmungsänderung. Daher erhält Trinity Capital in diesem Punkt die Einstufung "Gut".

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 positive und keine negativen Einschätzungen abgegeben, was im Schnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Für die kommenden Monate liegt das durchschnittliche Kursziel bei 14 USD, was einer neutralen Empfehlung entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnittskurs der Trinity Capital-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 13,77 USD lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 14,53 USD, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 14,55 USD, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt erhält Trinity Capital eine positive Bewertung sowohl basierend auf dem Anleger-Sentiment, den Analysteneinschätzungen als auch der technischen Analyse.