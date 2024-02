Trinity Capital Aktie: Grund zur Sorge?

Weitere Suchergebnisse zu "Trinity Cap":

Die Aktienanalyse zeigt, dass die langfristige Meinung der Analysten zu Trinity Capital positiv ist, mit einer Bewertung von "Gut". Von insgesamt 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen wurde berichtet. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten wird bei 14 USD angesiedelt, was auf eine mögliche Performance von -2,78 Prozent hindeutet und daher eine Einstufung als "Neutral" ergibt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen verzeichnet. Deshalb erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat sich leicht reduziert, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Trinity Capital bei 14,11 USD liegt, während der aktuelle Kurs 14,4 USD beträgt. Die Distanz zum GD200 beträgt +2,06 Prozent, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 14,44 USD, was einen Abstand von -0,28 Prozent zur Aktie bedeutet und somit ebenfalls eine Bewertung als "Neutral" ergibt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Trinity Capital liegt bei 8,33, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher eine Bewertung als "Gut" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 45, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und daher eine Bewertung als "Neutral" erhält. Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung als "Gut" für diese Kategorie.