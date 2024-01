Trinity Biotech Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Die aktuelle Kursentwicklung der Trinity Biotech-Aktie zeigt gemäß der technischen Analyse ein "Schlecht"-Signal. Mit einem Kurs von 0,44 USD liegt der Preis 41,33 Prozent unter dem GD200 (0,75 USD). Im Gegensatz dazu beträgt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung über 50 Tage angibt, 0,45 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Dies ergibt sich aus einem Abstand von -2,22 Prozent. Insgesamt wird der aktuelle Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Referenz herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 Prozent, was 89,56 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör, 89,56) liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik der Trinity Biotech von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz zeigt die Auswertung eine positive Stimmungslage und eine erhöhte Diskussionsintensität der Anleger im vergangenen Monat. Daher wird dieser Punkt mit "Gut" bewertet. Die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, dass das Unternehmen mehr Aufmerksamkeit als üblich erfährt, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Trinity Biotech-Aktie damit ein "Gut"-Rating.

Fundamental betrachtet weist Trinity Biotech ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 2,72 auf, was unter dem Branchendurchschnitt (97 Prozent) liegt. Die Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" weist ein KGV von 100,27 auf. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.