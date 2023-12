Trinity Biotech Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Die Stimmung der Anleger rund um die Trinity Biotech-Aktie in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen größtenteils neutral. An zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger vor allem an negativen Themen interessiert. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment-Barometer.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor liegt Trinity Biotech mit einer Rendite von -70,3 Prozent um mehr als 85 Prozent darunter. Die Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -18,38 Prozent, wobei Trinity Biotech mit 51,92 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Dividenden schüttet Trinity Biotech eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 88,68 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dies führt zu einer niedrigeren Ertragsbewertung und einer Einstufung als "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Trinity Biotech liegt derzeit bei 2, was bedeutet, dass die Börse 2,72 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 97 Prozent weniger als vergleichbare Werte in der Branche. Im Bereich "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 95. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie basierend auf dem KGV als "Gut" eingestuft.