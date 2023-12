Trinity Biotech Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Die Trinity Biotech Aktie wird derzeit eingehend analysiert. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Dividendenpolitik als "Schlecht". In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs einen negativen Trend aufweist. Der GD200 verläuft bei 0,8 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie (0,55 USD) um -31,25 Prozent darüber liegt. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht". Allerdings ergibt sich auf Basis der vergangenen 50 Tage ein GD50 von 0,49 USD, was einer Abweichung von +12,24 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie in diesem Zeitraum die Einstufung "Gut" und insgesamt eine Bewertung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Trinity Biotech liegt bei 15,38, was als überverkauft betrachtet wird. Daher wird die Situation als "Gut" bewertet. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen bewegt sich bei 36, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Die Stimmung um die Trinity Biotech Aktie wird auch analysiert, wobei festgestellt wurde, dass die Kommentare auf sozialen Plattformen neutral waren. Jedoch wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Somit erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Schlecht". Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung und ein insgesamt "Neutral" in der Gesamtbewertung.