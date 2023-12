Trinity Biotech Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Der Aktienkurs von Trinity Biotech zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor eine Rendite von -70,3 Prozent, was mehr als 85 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -18,38 Prozent verzeichnen konnte, liegt Trinity Biotech mit 51,92 Prozent deutlich darunter. Dies führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 2, was bedeutet, dass die Börse 2,72 Euro für jeden Euro Gewinn von Trinity Biotech zahlt. Dies ist 97 Prozent weniger als der Durchschnitt in der Branche. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft, da er unterbewertet ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen bei Trinity Biotech keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, was insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Trinity Biotech derzeit bei 0,79 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,5 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -36,71 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 0,47 USD, was einen Abstand von +6,38 Prozent bedeutet und somit zu einem "Gut" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

