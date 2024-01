Trinity Biotech Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Die Trinity Biotech wird derzeit technisch betrachtet und auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,75 USD, was bedeutet, dass der aktuelle Kurs der Aktie (0,47 USD) um -37,33 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,45 USD zeigt eine Abweichung von +4,44 Prozent, was die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert einstuft. Insgesamt erhält die Aktie somit ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf die Dividende weist die Trinity Biotech derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt (89,56%) liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Trinity Biotech eher neutral diskutiert, wobei an drei Tagen positive Themen überwogen und an zwei Tagen negative Themen dominierten. Aktuell zeigen sich jedoch vor allem positive Themen, was zu einer heutigen "Gut"-Einschätzung führt. Somit erhält Trinity Biotech auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat die Trinity Biotech im vergangenen Jahr eine Rendite von -46,46 Prozent erzielt, was 71,4 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt 35,98 Prozent, wobei die Trinity Biotech aktuell 82,44 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".