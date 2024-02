East West Petroleum Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Weitere Suchergebnisse zu "WPP":

Der Vergleich der Aktienkurse zeigt, dass East West Petroleum in den letzten 12 Monaten eine Performance von -25 Prozent erzielt hat. Im Gegensatz dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um 2,02 Prozent an, was eine Underperformance von -27,02 Prozent für East West Petroleum bedeutet. Der "Energie"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 2,02 Prozent im letzten Jahr, wobei East West Petroleum 27,02 Prozent unter diesem Wert lag. Diese Unterperformance in Bezug auf den Branchen- und Sektorenvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung bezüglich einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt auch die Aktie von East West Petroleum im Fokus der Diskussionen, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um East West Petroleum. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass die Aktie von East West Petroleum mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,23 auf Basis der aktuellen Notierungen um 80 Prozent niedriger bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche (50,04). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht führt.

Bei der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI) ein prominentes Signal, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Der RSI der East West Petroleum führt bei einem Niveau von 33,33 zur Einstufung als "Neutral". Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 50 ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamtbewertung von "Neutral" im Hinblick auf den Relative Strength-Index.