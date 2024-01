Trinet Aktie: Schlechte Nachrichten!

Trinet schüttet eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 5,23 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 5,23 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Die 200-Tage-Linie der Trinet verläuft bei 102,11 USD, was zu einer Einstufung als "Gut" führt, da der Aktienkurs bei 118,93 USD liegt und somit einen Abstand von +16,47 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der GD50 derzeit ein Niveau von 113,3 USD, was einer Differenz von +4,97 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich demnach eine Einstufung als "Gut" basierend auf den beiden Zeiträumen. Bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes erhält die Aktie von Trinet jedoch eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund einer mittleren Aktivität und einer negativen Änderung der Stimmung. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Trinet-Aktie hat einen Wert von 75, was zu einer Überkaufung und einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch -verkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Trinet.

