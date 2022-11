Trina Solar definiert mit Vertex S ein ästhetisches schwarzes Produkt und liefert weltweit neue Vertex S-Module aus

Changzhou, China (ots/PRNewswire) -Das ästhetische Vertex S-Modul von Trina Solar, ein verbessertes Produkt, das von Kunden weltweit mit Spannung erwartet wird, ist vor Kurzem in Europa, Australien, Japan und anderen Märkten angekommen. Es hat als erstes Solarmodul den Red Dot Award gewonnen. Aufgrund seiner effizienten und zuverlässigen Leistung sowie seines herausragenden Designs und seines optischen Erscheinungsbildes ist es auf globalen Märkten besonders beliebt für dezentrale Solaranlagen auf Hausdächern.Das ästhetische Vertex S-Modul, eine bahnbrechende Innovation, definiert die Kategorie ästhetischer schwarzer Solarmodule durch eine rundherum erstklassige und präzise Technologie, die Zellen, Hauptleitungsträger, Rückwände, Rahmen, Glas und Module sowie Verpackung, Lieferung, Auspacken und Installation in verschiedenen Dachszenarien umfasst.Das hochwertige Design ist bis ins Detail ästhetisch ansprechend und zielt darauf ab, den Kunden ein angenehmes Erlebnis von Hightech und Ästhetik zu bieten, die harmonisch zusammenwirken.Trina Solar ist sich der Kundennachfrage nach technologisch und ästhetisch ausgefeilten Produkten bewusst und ist zu einem der ersten führenden Unternehmen der Branche geworden, das ein ästhetisches schwarzes Photovoltaikmodul entwickelt und auf den Markt gebracht hat.Ein ästhetisches Modul wird durch drei Dimensionen definiert1. Schwarze Solarzellen definieren ein strenges ästhetisches PrinzipTrina Solar setzt sich dafür ein, folienbildende Technologien innovativ zu modernisieren und die optische Aufbereitung der Zellen durch eine rigorose automatisierte Lösung mit visuellen Algorithmen zu verbessern, um eine einheitliche Farbgebung ohne Mängel zu erreichen.2. Das ästhetische schwarze Modul legt die Kriterien für die Farbebenmäßigkeit festÄsthetisches Glas: Trina Solar hat die Glastechnologie der zweilagigen Antireflexbeschichtung (ARC-Beschichtung) innovativ entwickelt und angewendet. Sie bietet einen einheitlicheren schwarzen Effekt für Solarmodule und reduziert Glasreflexionen.Gleichmäßigkeit: Das ästhetische Vertex S-Modul überzeugt zudem mit einer genauen Kontrolle über die Gleichmäßigkeit der schwarzen Chromatizität und sorgt für ein nahtloses, kratzerfreies Erscheinungsbild. Hierdurch werden eine hohe Stabilität und Konsistenz im Hinblick auf Farbton, Helligkeit und Gleichmäßigkeit gewährleistet.Im Oktober entwickelte Trina Solar unter der Leitung der China Photovoltaic Industry Association einen Gruppenstandard für die Chromatizität von Beschichtungen.3. Das ästhetische schwarze Solardach bietet ein technologisch versiertes und ästhetisches GesamterlebnisMehrere auf der gleichen Ebene installierte Reihen von ästhetischen schwarzen Modulen bieten unabhängig von Dachart und Neigungswinkel einen einheitlichen, ebenmäßigen fast schwarzen Effekt, der sich perfekt in das Gebäude und die Umgebung einfügt.Um ein rundum schwarzes Erlebnis zu bieten, hat Trina Solar auch ein szenariospezifisches Evaluierungsverfahren für eine genaue Prüfung bei der Außeninstallation eingeführt.Detaillierte und technische Informationen finden Sie unter: https://mgr.trinasolar.com/en-glb/resources/newsroom/matrina-solar-defines-aesthetic-black-product-high-tech-delivering-new-vertex-sFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1935154/1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/trina-solar-definiert-mit-vertex-s-ein-asthetisches-schwarzes-produkt-und-liefert-weltweit-neue-vertex-s-module-aus-301666601.htmlPressekontakt:+86-21-6057-5302,hqmarketing@trinasolar.com;jing.chen03@trinasolar.comOriginal-Content von: Trina Solar, übermittelt durch news aktuell