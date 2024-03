Trina Solar Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der RSI-Wert für Trina Solar beträgt 87,87, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 48,72, was zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ gegenüber Trina Solar. Dies spiegelt sich auch in den überwiegend negativen Themen wider, die in den letzten Tagen diskutiert wurden. Aufgrund dieser Gesamtsituation wird die Anleger-Stimmung als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Trina Solar-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 31,03 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 24,37 CNH weicht um -21,46 Prozent davon ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 25,58 CNH, wodurch der letzte Schlusskurs (-4,73 Prozent) eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Trina Solar wurden ebenfalls analysiert. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Trina Solar war jedoch negativ, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes der Aktie führt.