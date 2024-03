Trina Solar Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit. Der RSI der letzten 7 Tage für die Trina Solar-Aktie beträgt aktuell 29, was bedeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen eine weniger volatile Situation und wird daher mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Trina Solar damit ein "Gut"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein gemischtes Bild. Während es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab und daher mit "Neutral" bewertet wird, wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Damit erhält die Trina Solar-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Eine Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Trina Solar. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält Trina Solar von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse wird die Trina Solar derzeit als "Schlecht" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 32,11 CNH, womit der Kurs der Aktie um -18,06 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 25,78 CNH, was einer Abweichung von +2,06 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Neutral"-Wert macht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".