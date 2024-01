Trina Solar Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die Trina Solar-Aktie liegt mit einem Kurs von 28,53 CNH derzeit +1,39 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Bewertung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet wird die Einstufung jedoch als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -23,94 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die Bewertung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger erfolgen. Unsere Analysten haben die Trina Solar-Aktie auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde größtenteils positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Trina Solar in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Bewertung "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für die Trina Solar-Aktie wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 16,35 Punkten, was darauf hindeutet, dass Trina Solar überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 liegt bei 51,76, was bedeutet, dass Trina Solar weder überkauft noch überverkauft ist. Das Wertpapier wird daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Trina Solar somit eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.