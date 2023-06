TrinaTracker unterzeichnet Vertrag über 510 MW Solar-Tracker für Solarprojekte in Usbekistan

Shanghai, China (ots/PRNewswire) -Trina Solar, ein weltweit führender Anbieter von PV- und Smart-Energy-Systemen, hat eine Vereinbarung mit der Dongfang Electric International Corporation („DEC International") über die Bereitstellung von 510 MW Solartrackern für Projekte in Usbekistan unterzeichnet. Die offizielle Vertragsunterzeichnung fand auf der 16. SNEC PV Power Expo in Shanghai statt.Gemäß der Vereinbarung wird TrinaTracker seine Vanguard 1P Solartracker an die Solarkraftwerke Jizzakh und Samarkand in Usbekistan liefern. Nach der Netzanbindung werden die beiden Projekte jährlich 1,1 Terawattstunden (TWh) erneuerbaren Strom erzeugen und so im Jahresdurchschnitt rund 110.000 Tonnen CO2-Emissionen einsparen. Beide Solarparks sind Schlüsselprojekte zur Unterstützung der von der Regierung angestrebten Initiative für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft im Land.Dies ist das zweite Projekt, für das TrinaTracker als exklusiver Lieferant für Solaranlagen in Usbekistan ausgewählt wurde. Damit werden die Ausbauziele des Landes für Solarenergie von 4 GW bis 2026 und 5 GW bis 2030 unterstützt. Usbekistan strebt die Entwicklung hochwertiger Solarkraftwerke an, um die Vorteile der Solarenergie in der Energieversorgung zu maximieren.TrinaTracker hatte zuvor bereits 2618 Einheiten von Solar-Trackern für das 100-MW-Solarprojekt „Nur Navoi" geliefert, das erste Solarkraftwerk des Landes, das im August 2021 eingeweiht wurde. Die Entscheidung, TrinaTracker erneut zum alleinigen Tracker-Lieferanten zu machen, spiegelt die starke Leistung der Produkte in früheren Projekten wider. Hinzu kommt eine breitere Akzeptanz im Markt als Grundlage für die weitere Entwicklung in Usbekistan.„Trina Solar verfügt über 25 Jahre Erfahrung in der Solarbranche und hat sich als einer der internationalen Marktführer positioniert. Dies stärkt das Vertrauen von Projektleitern und Entwicklern – sowohl in Bezug auf die Lösungen als auch auf das Unternehmen", erklärt Wang Ai, Vizepräsident von DEC International. „TrinaTracker hat bereits erfolgreiche Projekte in Usbekistan umgesetzt und die integrierte Lösung für „Produkt + Service" hat sich als sehr erfolgreich erwiesen. Daher sind wir zuversichtlich, dass auch die Projekte Jizzakh und Samarkand in Zusammenarbeit mit TrinaTracker erfolgreich sein werden."Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2090734/image_5027490_39677745.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/trinatracker-unterzeichnet-vertrag-uber-510-mw-solar-tracker-fur-solarprojekte-in-usbekistan-301841105.htmlPressekontakt:Andrea Zhang,aomei.zhang@trinasolar.com,+86-13816869782; Trina Solar Europe,Michael Katz,+49 89 122 8492 60,michael.katz@trinasolar.comOriginal-Content von: TrinaTracker, übermittelt durch news aktuell