Trimble Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Die Dividendenpolitik von Trimble wird derzeit von Analysten negativ bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei 0 liegt, was einer negativen Differenz von -11546,5 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Trimble insgesamt 2 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Gut" ist. Dies setzt sich aus 1 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Die Kursprognose für das Wertpapier liegt bei 61,5 USD, was ein Aufwärtspotential von 19,6 Prozent bedeutet, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) zeigt, dass die Trimble-Aktie überverkauft ist, sowohl auf 7-Tage- (Wert: 20) als auch auf 25-Tage-Basis (Wert: 23,09), was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist, jedoch eine positive Änderung der Stimmungsrate verzeichnet. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für Trimble in diesem Punkt.

