Trimble Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten ihre Einschätzung zu Trimble abgegeben. Von diesen Bewertungen waren 1 positiv, 1 neutral und keine negativ, was im Durchschnitt zu einer positiven Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 61,5 USD, was einen potenziellen Anstieg um 19,07 Prozent vom letzten Schlusskurs (51,65 USD) bedeutet. Dies führt zu einer Gesamtempfehlung von "Gut" seitens der Analysten.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Trimble bei -23,24 Prozent, was mehr als 23 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Ebenso liegt die Rendite von Trimble in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" bei -4,56 Prozent, was wiederum 18,68 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Die soziale Stimmung und die Handelssignale deuten jedoch auf eine positive Einschätzung der Aktie hin. Basierend auf der Analyse von sozialen Plattformen und Handelssignalen wird Trimble als "Gut" eingestuft.

Fundamental gesehen weist Trimble ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 27,36 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" bezeichnet und erhält daher eine positive Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.