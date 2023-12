Trimble Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Der Aktienkurs von Trimble hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" schlecht entwickelt. Mit einer Rendite von -23,24 Prozent liegt Trimble mehr als 22 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche, die eine mittlere Rendite von -5,03 Prozent verzeichnet, liegt Trimble mit 18,21 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Positive Themen dominierten an sieben Tagen die Diskussion, während an drei Tagen negative Themen überwogen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vermehrt positive Themen über das Unternehmen Trimble diskutiert. Basierend auf statistischen Auswertungen und einem Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen, wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Trimble-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 49,76 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 51,77 USD liegt damit auf ähnlichem Niveau (+4,04 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen, so liegt dieser bei 46,45 USD, und der letzte Schlusskurs liegt darüber (+11,45 Prozent). Dadurch erhält die Trimble-Aktie in diesem Fall ein "Gut"-Rating.

Fundamental betrachtet weist Trimble ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 27,36 auf, was unter dem Branchendurchschnitt (46,89) liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Basis.