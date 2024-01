Trimble Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Ferrari":

Trimble hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 2 Analystenbewertungen erhalten, die eine durchschnittliche Bewertung von "Gut" ergeben. Dabei setzt sich die Bewertung aus 1 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Trimble. Die durchschnittliche Kursprognose von 61,5 USD für das Wertpapier ergibt ein Aufwärtspotenzial von 20,71 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Trimble eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 73,1 Punkten, was darauf hinweist, dass Trimble überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 37,21, was bedeutet, dass Trimble weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Trimble-Wertpapier ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

In den letzten 12 Monaten hat Trimble eine Performance von 8,03 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche im Durchschnitt um -2,08 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +10,11 Prozent im Branchenvergleich für Trimble. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag Trimble 0,17 Prozent unter dem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Überperformance im Branchenvergleich führen zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Trimble beträgt 0 Prozent, was 11546,47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Trimble-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite wird hierbei in Zusammenhang mit dem aktuellen Aktienkurs gesetzt.

Trimble kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Trimble jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Trimble-Analyse.

Trimble: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...