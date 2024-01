Trimble Aktie: Eine neue Chance!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Aktie von Trimble. Anleger zeigten an zehn Tagen grüne Stimmungsbarometer, ohne negative Diskussionen. An insgesamt vier Tagen waren die Anleger größtenteils neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkt positive Diskussionen über das Unternehmen Trimble. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" im Anleger-Sentiment.

Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen zeigten in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Es gab 7 "Gut"-Signale und kein "Schlecht"-Signal, was zu einer "Gut"-Bewertung führte.

Aus technischer Sicht ergibt sich eine "Gut"-Bewertung für die Trimble-Aktie. Der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage liegt bei 49,86 USD. Der letzte Schlusskurs lag bei 53,2 USD, was einem Unterschied von +6,7 Prozent entspricht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 46,7 USD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit +13,92 Prozent darüber, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Trimble bei 31,23, was unter dem Branchendurchschnitt von 46,04 liegt. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Meinung der Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen abgegeben haben, ergibt insgesamt eine "Gut"-Bewertung, da es 1 Kaufempfehlung, 1 neutrale Empfehlung und keine negativen Bewertungen gibt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 61,5 USD, was einer Entwicklung um 15,6 Prozent entspricht.

Insgesamt führt die Analyse zu einer Einstufung der Trimble-Aktie als "Gut".