Trilogy Metals Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine entscheidende Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen zu beurteilen. Bei Trilogy Metals liegt das aktuelle KGV bei 1. Im Vergleich dazu haben Unternehmen in der Branche "Metalle und Bergbau" im Durchschnitt ein KGV von 339. Dies lässt darauf schließen, dass Trilogy Metals derzeit unterbewertet ist. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An sechs Tagen dominierten positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein, zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Trilogy Metals diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie in dieser Kategorie mit einem "Gut". Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Was die Analysteneinschätzungen betrifft, so liegen für Trilogy Metals in den letzten zwölf Monaten 1 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen von Analysten vor, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 1,13 CAD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (0,6 CAD) könnte die Aktie daher um 87,5 Prozent steigen, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Trilogy Metals-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.

In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 3,53 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau, 3,53). Daher erhält Trilogy Metals in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.