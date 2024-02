Trilogy Metals Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Trilogy Metals wurde in den letzten zwei Wochen von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Beiträge ausgewertet, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben, und ist zu diesem Schluss gekommen. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Insgesamt kann daher die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft werden.

Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Die Dividendenrendite von Trilogy Metals liegt derzeit bei 0 Prozent und damit unter dem Branchendurchschnitt von 3,5 Prozent für die "Metalle und Bergbau"-Branche. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Redaktion für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Trilogy Metals-Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft. Es liegen insgesamt 1 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen vor. Das Kursziel der Analysten wird bei 1,13 CAD angesiedelt, was eine künftige Performance von 97,37 Prozent für die Aktie bedeuten würde. Dies führt insgesamt zur Einstufung "Gut" für die Analysteneinschätzung.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand des RSI ist die Trilogy Metals aktuell mit einem Wert von 100 überkauft, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auf 25 Tage ausgedehnt ergibt sich ein RSI-Wert von 52, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer "Schlecht"-Einstufung für den RSI.