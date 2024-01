Trilogy Metals Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Weitere Suchergebnisse zu "CMS Energy":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse und zeigt, dass Trilogy Metals mit einem Wert von 1,2 deutlich unterbewertet ist im Vergleich zum Branchenmittel in der Kategorie "Metalle und Bergbau", das bei 326,86 liegt. Dies bedeutet einen Abstand von 100 Prozent und führt zu einer "Gut"-Empfehlung.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Trilogy Metals in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, weshalb auch in diesem Aspekt eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" zeigt sich, dass Trilogy Metals mit einer Rendite von -25,97 Prozent mehr als 14 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere Rendite in der "Metalle und Bergbau"-Branche beträgt -12,11 Prozent, wobei Trilogy Metals mit 13,86 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende schüttet Trilogy Metals im Vergleich zum Branchendurchschnitt in der Kategorie "Metalle und Bergbau" eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,55 Prozentpunkte weniger als der übliche Wert von 3,55 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist.