Trilogy Metals Aktie: Endlich geschafft?

Der jüngste Bericht über Trilogy Metals weist auf verschiedene Aspekte hin, die bei der Bewertung des Unternehmens zu berücksichtigen sind. Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 1,2, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 338 einen erheblichen Unterschied darstellt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb sie eine "Gut"-Bewertung erhält.

Bei der Dividendenpolitik schneidet Trilogy Metals weniger positiv ab. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt derzeit bei 0, was zu einer negativen Differenz von -3,49 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Metalle und Bergbau" führt. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) weist darauf hin, dass die Trilogy Metals-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 liegt bei 62,5 und der RSI25 bei 40,74, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung zeigt sich, dass Trilogy Metals im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Rendite von -25,97 Prozent erzielt hat, was mehr als 7 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Rendite der Trilogy Metals-Aktie mit 6,97 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.