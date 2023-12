Trilogy Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei der Analyse von Trilogy zeigten sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Trilogy.

Im Vergleich zur "Drahtlose Telekommunikationsdienste"-Branche erzielte Trilogy in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -19,38 Prozent, was einer Underperformance von -22,59 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Vergleich zum "Telekommunikationsdienste"-Sektor lag die Rendite von Trilogy 2,46 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich erhält Trilogy ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, jedoch verstärkt sich die negative Kommunikation in Bezug auf das Unternehmen Trilogy. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -57,5 Prozent im Vergleich des aktuellen Kurses mit dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.